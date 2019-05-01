«Фортуна» может арендовать Смолова
«Фортуна» из немецкого Дюссельдорфа заинтересована в нападающем московского «Локомотива» Федоре Смолове, передает «Советский спорт».
Как сообщает Express, клуб хочет арендовать желающего поиграть заграницей россиянина в летнее трансферное окно.
В свою очередь «Локомотив» может согласиться на трансфер и готов компенсировать игроку три четверти зарплаты.
СТоит отметить, что Смолов перешел в стан «железнодорожников» летом 2018 года из «Краснодара» за € 9 млн.
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