«Фортуна» может арендовать Смолова

<img src="//img.gazeta.ru/files3/753/12049753/RIAN_5644591.HR-pic905-895x505-97187.jpg">

«Фортуна» из немецкого Дюссельдорфа заинтересована в нападающем московского «Локомотива» Федоре Смолове, передает «Советский спорт».

Как сообщает Express, клуб хочет арендовать желающего поиграть заграницей россиянина в летнее трансферное окно.

В свою очередь «Локомотив» может согласиться на трансфер и готов компенсировать игроку три четверти зарплаты.

СТоит отметить, что Смолов перешел в стан «железнодорожников» летом 2018 года из «Краснодара» за € 9 млн.

Ранее Игорь Акинфеев рассказал о том, как согласился сняться в клипе группы «Руки вверх».