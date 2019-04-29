Матчи чемпионата Турции в память о Шурале начнутся с минуты молчания

<img src="//img.gazeta.ru/files3/161/12218161/upload-Depositphotos_2244416_l-2015-pic905-895x505-13215.jpg">

Матчи чемпионата Турции по футболу с 29 апреля по 6 мая начнутся с минуты молчания, передает «Советский спорт».

Данная акция будет приурочена к памяти о чешском форварде Йосефе Шурале, который трагически погиб в ДТП, сообщает официальный сайт Турецкой федерации футбола.

28-летний Шурал скончался после ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились игроки турецкого клуба «Аланьяспор». По предварительной версии, оба водителя заснули, из-за чего транспортное средство вылетело с дороги.

Стоит отметить, что чешский форвард перешел в «Аланьяспор» в январе 2019 года из пражской «Спарты». На его счету 20 матчей и один гол за сборную Чехии.

Ранее был арестован убивший экс-бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) таксист.