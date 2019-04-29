Экс-наставник сборной Австрии обвиняется в снабжении спортсменов допингом

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Бывший тренер сборной Австрии по лыжным видам спорта Геральд Хайгель обвиняется в снабжении подопечных допингом, передает «Советский спорт».

Как сообщает телеканал ARD, показания против него дал отбывший дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил Йоханнес Дюр, который утверждает, что Хайгель лично предоставлял членам сборной эритропоэтин и знал об использовании кровяного допинга в команде.

Стоит отметить, что Хайгель проработал в сборной Австрии с 2011 по 2017 год. Все обвинения он отрицает и готовит встречный иск в суд за клевету.

Ранее стало известно, что скажет прокурор арестованным футболистам Кокорину и Мамаеву.