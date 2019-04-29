Аршавина застали в компании двух девушек

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Экс-футболист «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин, в настоящий момент участвующий в бракоразводном процессе с Алисой Казьминой, прекрасно провел без пяти минут холостяцкий вечер, передает kp.ru.

Спортсмена застали в компании двух очаровательных дам в ресторане, где его сняли на видео посетители. На кадрах видно, как Андрей в бодром расположении духа мило беседует со спутницами, курит кальян и даже выходит потанцевать.

О девушках, с которыми футболист и проводил вечер, ничего неизвестно, а из-за темноты в заведении даже не удалось разглядеть их лица.

Ранее стало известно, что скажет прокурор арестованным футболистам Кокорину и Мамаеву.