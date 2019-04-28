Неймар раскритиковал «ПСЖ» после поражения в финале Кубка Франции

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Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар раскритиковал команду после поражения в финале Кубка Франции, передает «Советский спорт».

В финальном поединке «ПСЖ» встречался с «Ренном». Парижский клуб вел со счетом 2:0, однако затем позволил сравнять противникам. В серии пенальти «Ренн» оказался сильнее — 6:5.

«Мы должны вести себя как мужчины в раздевалке, быть более сплоченной командой. У нас в составе много молодых парней. Им следует больше слушать, а не говорить. Иногда, когда берет слово более опытный игрок, они начинают возражать. Они могу возразить даже тренеру. С таким отношением команда далеко не уйдет.

Молодежь должна уважать более опытных игроков. Я именно так и делал, когда сам только начинал», — приводит слова Неймара Goal.

Ранее сообщалось, что наставник «ПСЖ» хочет продолжить работать в команде.