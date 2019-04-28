Был назван потенциальный соперник Федора Емельяненко

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Глава Bellator Скотт Кокер полагает, что, в случае решения Федора Емельяненко о продолжении карьеру, следующий поединок он мог бы провести с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джошем Барнеттом, передает «Советский спорт».

Последний заключил соглашение с Bellator 2 апреля 2019 года.

«Емельяненко никогда не сражался с Барнеттом, это будет нечто удивительное. Пока еще не совсем понятно, получит ли Джош титульный поединок сразу же, но, думаю, его менеджеры хотят организовать промежуточное противостояние. Однако сам Джош хочет драться за чемпионский пояс», — сказал руководитель.

Он планирует дать спортсмену такую возможность.

«Некоторое время он не принимал участие в драках. К тому же у него есть некоторые обязательства в рестлинге и кино. Его график переполнен, но, надеюсь, мы сможем запустить его в клетку. Если он победит, то, возможно, получит титульный бой еще в 2019 году», — цитирует Кокера BJPenn.

Ранее Александр Шлеменко посоветовал бывшему сопернику «поменьше понтоваться».