«Спартак» намерен расторгнуть контракт с Глушаковым

<img src="//img.gazeta.ru/files3/606/12248606/RIAN_5819756.HR-pic905-895x505-58784.jpg">

Совет директоров московского «Спартака» принял решение расстаться с полузащитником Денисом Глушаковым, сообщает «Чемпионат.com».

По информации издания, клуб также могут покинуть ряд других опытных игроков команды, в том числе Дмитрий Комбаров. Отмечается, что по Глушакову было принято принципиальное решение, а левый защитник красно-белых еще имеет шансы остаться в команде.

«Спартак» готов выплатить футболистам компенсацию за досрочный разрыв контрактов. По различным данным, она составит порядка €3 млн Глушакову и €2,3-2,5 млн — Комбарову.

Ранее стал известен новый вице-президент «Спартака».