Отец Салы умер спустя три месяца после гибели сына
Отец погибшего в авиакатастофе футболиста Эмилиано Салы Орасио скончался от сердечного приступа, передает РИА «Новости».
Как передает La Nacion, Орасио Сала умер в своем доме в городе Прогресо.
21 января самолет, в котором находился Сала, пропал с радаров в районе Нормандских островов. Тело футболиста было обнаружено на дне Ла-Манша среди обломков 4 февраля.
Ранее «Кардифф Сити» заявил Международной федерации футбола (ФИФА), что не заплатит «Нанту» за Салу.