Дагестанский омбудсмен отреагировал на гибель отца чемпиона по MMA

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Дагестанский омбудсмен Джамал Алиев высказался об убийстве отца чемпиона мира по смешанным единоборствам (MMA) Магомеда Юнусилау Сулли Юнусилау, передает РИА «Новости».

Отец спортсмена скончался 12 апреля после того, как был избит тремя сотрудниками полиции в Орехово-Зуево.

«Это известие не могло не вызвать общественного резонанса и озабоченности, в том числе в Дагестане. Подобные инциденты не должны оставаться без внимания и адекватного реагирования.

Мы выражаем надежду на то, что все обстоятельства возбужденного уголовного дела будут тщательно расследованы, и виновные понесут заслуженное наказание», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте уполномоченного по правам человека Дагестана

Алиев отметил, что ведомство готово оказать помощь в расследовании дела.

Ранее чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал гибель Юнусилау.