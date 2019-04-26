Агент: Каррера готов вернуться в «Спартак»

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Футбольный агент и друг бывшего главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры Марко Трабукки высказался о вероятности возвращения специалиста в команду, передает «Спорт-Экспресс».

Каррера возглавил команду в 2016 году, а был уволен осенью 2018 года из-за неудовлетворительных результатов команды. Именно итальянский специалист привел красно-белых к такому долгожданному чемпионству.

«Однозначно – да. Поймите, когда Массимо уволили, он, к нашему большому удивлению, получил всю зарплату до конца сезона. Это практика, которая не принята в европейском профессиональном футболе, где многочисленные уволенные специалисты спокойно получают оклад ежемесячно, но не одним платежом, не единовременно.

Зная Массимо, могу сказать так — если господин Федун позовёт его обратно, это не будет вопросом денег, поскольку они уже дошли до тренера. Уверен, Каррера посчитает своей обязанностью отработать до конца сезона бесплатно», — заявил агент.

Ранее экс-форвард «Спартака» призвал сделать коррективы в игре команды.