Суд отклонил апелляцию Емельяненко на лишение водительских прав

<img src="//img.gazeta.ru/files3/3/11671003/FreDdEpx9kI-pic905-895x505-52667.jpg">

Российскому бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко было отказано в апелляции на решение суда о штрафе и лишении водительских прав на полтора года.

Как сообщает «Комсомольская правда», сторона спортсмена, как и сам атлет, на заседании не присутствовали.

Стоит отметить, что 1 марта Емельяненко-младший в состоянии алкогольного опьянения припарковал автомобиль в неположенном месте, помешал эвакуаторщикам увезти машину, а затем попытался скрыться от полиции, спровоцировав ДТП с участием еще двух автомобиля.

Как итог, суд Кисловодска приговорил бойца к лишению водительских прав на 1,5 года и штрафу в размере 30 тыс рублей. Также атлет отбыл административный арест длиной в десять суток.

Ранее прыгунья в длину Елена Машинистова и толкатель ядра Руслан Халиков получили дисквалификацию из-за употребления запрещенных веществ.