Очевидец избиения отца чемпиона по MMA раскрыла подробности инцидента

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Фармацевт аптеки в Орехово-Зуево рассказала подробности избиения сотрудниками полиции отца чемпиона мира по смешанным единоборствам (ММА) Магомеда Юнусилау Сулли Юнусилау.

«Они забежали, молча его скрутили и начали избивать. Один парень вытащил корочку, я разглядела печать МВД, фамилию оперативника не запомнила», — цитирует работника аптеки «Московский комсомолец».

Свидетель отметила, что избиение продолжалось около минуты.

«Насколько я поняла, основной этап потасовки был на улице. Мужчина стонал: мол, зачем вы меня бьете, просил вызвать полицию, на что они ответили, что сами из полиции. Еще они кричали: «Что ты там на улице нам показал?» Я подумала, что конфликт произошел на национальной почве. А потом они все вместе вышли», — добавила фармацевт.

Ранее сообщалось, что избившие отца чемпиона по MMA полицейские пройдут психиатрическую экспертизу.