«Даллас» переиграл «Нэшвилл», Радулов отдал голевой пас
В матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» дома одолел «Нэшвилл Предаторз», передает «Советский спорт».
Встреча закончилась в овертайме со счетом 2:1.
Победная шайба на счету защитника хозяев Йона Клингберга, которому ассистировал россиянин Александр Радулов.
Таким образом, «Даллас» одержал победу в серии (4-2) и теперь в полуфинале Западной конференции сразится с «Сент-Луис Блюз».
НХЛ — плей-офф. 1/4 финала — Запад. Шестой матч
«Даллас Старз» — «Нэшвилл Предаторз» — 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
0:1 – Уотсон (Бойл, Суббэн) – 05:47 (5x5),
1:1 – Комо (Факса) – 25:20 (5x5),
2:1 – Клингберг (Радулов, Сегин) – 77:02 (5x5)
Ранее сообщалось, что трехкратный чемпион мира Гренборг может возглавить «Баффало».