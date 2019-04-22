Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников

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Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.

Россиянка на ледовом шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее выступила в розовом латексном костюме и чулках. Многие подписчики двукратной чемпионки мира назвали ее одеяние нарядом для ролевых игр.

«Чем их так зацепил костюм? Их какое дело? Мы всегда вступаем в эластичных тканях, которые обтягивают нас с ног до головы! Пусть найдут себе другое занятие! Пошли они к чертовой матери – надоели они! Прилипли к девкам из зависти! Пусть на себя внимание обращают!» — заявила Тарасова.

Ранее Тарасова раскрыла, за что на нее обижались ученики.