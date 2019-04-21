Кононов объяснил отсутствие Глушакова на поле в матче с «Енисеем»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов объяснил свое решение не включать полузащитника Дениса Глушакова в основной состав на матч 24-го тура Российской премьер-лиги против красноярского «Енисея» (2:0), передает «Чемпионат».
Наставник красно-белых назвал причиной отсутствия хавбека в игре тактикой.
«Что с Глушаковым? Не вышел по тактическим соображениям, я Игнатова хотел выпустить, надо ему дать возможность прочувствовать игру в чемпионате. Он хорошо тренируется», — подчеркнул Кононов.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу столичного клуба.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее Самедов рассказал о требованиях Кононова к игрокам «Спартака».