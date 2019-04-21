Тренеру светят 180 лет тюрьмы за домогательства более 400 спортсменов
Прокуратура штата Айова потребовала приговор для бывшего тренера молодежной команды Грега Стефена в виде 180 лет лишения свободы за сексуальные домогательства к юношам, сообщает «Советский спорт».
По информации AP, это максимальный срок ареста.
Специалиста обвиняют в том, что с 1999 по 2018 год он предпринимал попытки совершать развратные действия в отношении более чем 400 юных спортсменов. Наставник до этого признал, что сексуально домогался к несовершеннолетним и хранил порнографические материалы.
также источник утверждает, что тренер наблюдал за атлетами с помощью скрытых видеокамер. Полиция обнаружила у него 440 файлов с записями.
Защита Стефана просит о 20 годах тюрьмы.
Последнее заседание состоится 2 мая.
Ранее жена тренера по спортивной гимнастике Ренальда Кныша Ольга заявила, что обвинения в изнасиловании укоротили жизнь ее супругу.