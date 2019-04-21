Тренеру светят 180 лет тюрьмы за домогательства более 400 спортсменов

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Прокуратура штата Айова потребовала приговор для бывшего тренера молодежной команды Грега Стефена в виде 180 лет лишения свободы за сексуальные домогательства к юношам, сообщает «Советский спорт».

По информации AP, это максимальный срок ареста.

Специалиста обвиняют в том, что с 1999 по 2018 год он предпринимал попытки совершать развратные действия в отношении более чем 400 юных спортсменов. Наставник до этого признал, что сексуально домогался к несовершеннолетним и хранил порнографические материалы.

также источник утверждает, что тренер наблюдал за атлетами с помощью скрытых видеокамер. Полиция обнаружила у него 440 файлов с записями.

Защита Стефана просит о 20 годах тюрьмы.

Последнее заседание состоится 2 мая.

Ранее жена тренера по спортивной гимнастике Ренальда Кныша Ольга заявила, что обвинения в изнасиловании укоротили жизнь ее супругу.