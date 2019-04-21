Видео выступления Загитовой на шоу Тутберидзе опубликовано в сети
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Краснодаре, передает «Советский спорт».
Видео выступлений опубликовано на официальной странице Первого канала в YouTube. Спортсменка продемонстрировала произвольную программу на музыку из балета «Дон Кихот», с которой она завоевала золото Игр 2018 года в Пхенчхане, а также откатала показательный номер прошедшего сезона в образе Лары Крофт под песню Survivor группы Destiny's Child.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию шоу.