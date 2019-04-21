Видео выступления Загитовой на шоу Тутберидзе опубликовано в сети

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Краснодаре, передает «Советский спорт».

Видео выступлений опубликовано на официальной странице Первого канала в YouTube. Спортсменка продемонстрировала произвольную программу на музыку из балета «Дон Кихот», с которой она завоевала золото Игр 2018 года в Пхенчхане, а также откатала показательный номер прошедшего сезона в образе Лары Крофт под песню Survivor группы Destiny's Child.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию шоу.

Ранее Загитова рассказала о любви к рисованию и соцсетям.