UFC может провести турнир в другом городе России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/277/12312277/large-pic905-895x505-2795.jpg">

Вице-президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэвид Шоу заявил, что организация может провести турнир в другом городе России.

30 апреля в Санкт-Петербурге состоялся турнир UFC Fight Night 149. Первое мероприятие организации в России прошло 15 сентября в Москве.

«В каждой стране мы пробуем крупные города, а затем расширяемся. В будущем мы рассмотрим не только Москву и Санкт-Петербург, но и другие города России, а также СНГ. Скоро будет принято решение, и мы его анонсируем. Турнир в Сочи? Пока ничего не было объявлено», — цитирует Шоу Sport24.

Ранее Алексей Олейник объяснил свое поражение голландцу Алистару Овериму.