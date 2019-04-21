Федора Емельяненко поставили выше Хабиба Нурмагомедова

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Нидерландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алистар Оверим считает, что чемпиону организации Хабибу Нурмагомедову не хватает нескольких поединков, чтобы достичь величия Федора Емельяненко.

«Кого можно считать лучшим бойцом в российской истории — Федора или Хабиба? Сложно сказать. Емельяненко давно всем все доказал, одержал огромное количество побед и сделал имя. Нурмагомедов выступает сейчас. На мой взгляд, ему надо одержать еще несколько побед, чтобы выйти на уровень Федора», — цитирует Оверима «Чемпионат.Com».

На турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге Оверим одержал победу нокаутом над россиянином Алексеем Олейником. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.