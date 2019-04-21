Федора Емельяненко поставили выше Хабиба Нурмагомедова
Нидерландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алистар Оверим считает, что чемпиону организации Хабибу Нурмагомедову не хватает нескольких поединков, чтобы достичь величия Федора Емельяненко.
«Кого можно считать лучшим бойцом в российской истории — Федора или Хабиба? Сложно сказать. Емельяненко давно всем все доказал, одержал огромное количество побед и сделал имя. Нурмагомедов выступает сейчас. На мой взгляд, ему надо одержать еще несколько побед, чтобы выйти на уровень Федора», — цитирует Оверима «Чемпионат.Com».
На турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге Оверим одержал победу нокаутом над россиянином Алексеем Олейником. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.