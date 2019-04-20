«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ
Московские «Локомотив» и ЦСКА не смогли выявить победителя в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА «Новости».
Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе «железнодорожников» гол оформил защитник Бенедикт Хеведес с подачи нападающего Федора Смолова. В конце первого тайма форвард армейцев Федор Чалов забил мяч в ворота соперников.
Также в игре принял участие защитник ЦСКА Виктор Васин, не выступавший в матчах с февраля прошлого года.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее Аршавин назвал ошибки ЦСКА в РПЛ непозволительными.
Россия. Премьер-лига. 24-й тур
Локомотив (Москва) — ЦСКА (Москва) — 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 — Хеведес, 13; 1:1 — Чалов, 40.