«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

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Московские «Локомотив» и ЦСКА не смогли выявить победителя в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА «Новости».

Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе «железнодорожников» гол оформил защитник Бенедикт Хеведес с подачи нападающего Федора Смолова. В конце первого тайма форвард армейцев Федор Чалов забил мяч в ворота соперников.

Также в игре принял участие защитник ЦСКА Виктор Васин, не выступавший в матчах с февраля прошлого года.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Аршавин назвал ошибки ЦСКА в РПЛ непозволительными.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур

Локомотив (Москва) — ЦСКА (Москва) — 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 — Хеведес, 13; 1:1 — Чалов, 40.