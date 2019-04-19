В Приамурье подросток жестоко убил тренера по карате

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Сотрудники Следственного комитета России (СКР) в Амурской области выясняют обстоятельства убийства молодого наставника по карате, которое случилось в ночь на 18 апреля возле спорткомплекса города Белогорск, сообщает «Советский спорт».

24-летний специалист завершил тренировку и стал запирать дверь здания, когда на него набросился подросток и несколько раз ударил ножом. Пострадавшего привезли в городскую больницу, где он, несмотря на все усилия медиков, скончался в реанимации.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался 17-летний парень. В данный момент следователи и оперативники пытаются определить причины и мотивы жестокого убийства.

В Белогорске горожане удивлены поступком молодого человека. Погибшего же характеризуют как «доброжелательного, скромного и хорошего человека». У убитого остались мама, младшие сестра и брат.

Ранее канадский горнолыжник погиб на склоне горы Рододендрон.