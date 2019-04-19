Видеозапись на суде показала, что Кокорин не избивал Соловчука

<img src="//img.gazeta.ru/files3/469/12294469/upload-RIAN_5842797.HR-pic905-895x505-33828.jpg">

Видеозапись, которую показали во время суда форвардом «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым, подтвердила, что игрок питерцев не трогал водителя Виталия Соловчука, сообщает «Советский спорт».

На записи, которую до этого не публиковали СМИ, Кокорин пытается оттащить Мамаева, в то время как хавбек и брат Кокорина Кирилл избивают Соловчука и портят его автомобиль.

До этого свидетельница Лала Джафарова заявила, что нападающий клуба пытался разнять дерущихся и не бил потерпевшего. Она отметила, что Соловчку сам оскорбил Кокорина перед началом драки.

Ранее полицейский рассказал о «вызывающем» поведении Кокорина и Мамаева.