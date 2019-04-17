Ковачич может перебраться в «Зенит»
Полузащитник мадридского «Реала» Матео Ковачич, ныне выступающий на правах аренды за «Челси», может пополнить состав «Зенита».
24-летний хорват уже ведет переговоры с петербургским клубом, сообщает Daily Mail.
Несмотря на то, что Ковачич перешел из «Реала» в «Челси» летом прошлого года на правах аренды, игрок хочет остаться в Лондоне на постоянной основе. Но из-за трансферного запрета, который ФИФА наложила на «аристократов», клуб не может выкупить у мадридцев права на футболиста.
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