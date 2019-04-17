Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом до 25 сентября
Московский городской суд отклонил жалобу на продление ареста нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, сообщает РИА «Новости».
Срок заключения под стражей до 25 сентября остается в силе.
«Суд постановил — решение о продлении меры пресечения оставить без изменения», — заявил судья.
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Футболисты, а также младший брат форварда сине-бело-голубых Кирилл Кокорин и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий находятся в СИЗО «Бутырка» с октября 2018 года.
После рассмотрения жалобы состоится заседание по самому делу спортсменов.
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