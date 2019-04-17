Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом до 25 сентября

<img src="//img.gazeta.ru/files3/429/12283429/upload-RIAN_5836586.HR-pic905-895x505-41907.jpg">

Московский городской суд отклонил жалобу на продление ареста нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, сообщает РИА «Новости».

Срок заключения под стражей до 25 сентября остается в силе.

«Суд постановил — решение о продлении меры пресечения оставить без изменения», — заявил судья.

Реклама

Футболисты, а также младший брат форварда сине-бело-голубых Кирилл Кокорин и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий находятся в СИЗО «Бутырка» с октября 2018 года.

После рассмотрения жалобы состоится заседание по самому делу спортсменов.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятий.

Ранее Кокорин осудил прокурора за короткое выступление.