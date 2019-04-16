В UFC обратились к Овечкину и Свечникову

<img src="//img.gazeta.ru/files3/775/12303775/1-pic905-895x505-28923.jpg">

В Абсолютном бойцовском чемпионате UFC прокомментировали схватку форварда «Каролины» Андрея Свечникова с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным в третей встрече серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) (5:0), передает «Советский спорт».

Нокаутированный Свечников не смог продолжить встречу.

Реклама

«Знаешь, что они говорят… Точность превосходит силу, а время — скорость», — появился пост в твиттере промоушена.

Скинувший первым краги Овечкин отправил соотечественника на лед. Свечникову помог подняться медицинский персонал и партнеры.

Ранее пострадавшего в драке с Овечкиным Свечникова обвинили в подстрекательстве.