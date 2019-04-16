В UFC обратились к Овечкину и Свечникову
В Абсолютном бойцовском чемпионате UFC прокомментировали схватку форварда «Каролины» Андрея Свечникова с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным в третей встрече серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) (5:0), передает «Советский спорт».
Нокаутированный Свечников не смог продолжить встречу.
Реклама
«Знаешь, что они говорят… Точность превосходит силу, а время — скорость», — появился пост в твиттере промоушена.
Скинувший первым краги Овечкин отправил соотечественника на лед. Свечникову помог подняться медицинский персонал и партнеры.
Ранее пострадавшего в драке с Овечкиным Свечникова обвинили в подстрекательстве.