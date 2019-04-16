«Каролина» с разгромным счетом обыграла «Вашингтон»

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«Каролина Харрикейнз» победила «Вашингтон Кэпиталз» в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась с разгромным счетом 5:0 в пользу «Каролины». Таким образом, счет в серии стал 2 -1 в пользу «Вашингтона».

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В составе победителей дублями отметились Уоррен Фегеле и Даги Хэмилтон, записавшие на свой счет по дублю. Автором еще одной шайбы стал Брок Макгинн.

Российские хоккеисты обеих команд не отметились результативными действиями, однако стали участниками неприятного инцидента. В первом тайме капитан «Вашингтона» Александр Овечкин подрался с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым, который в итог лед смог покинуть только благодаря помощи одноклубников.

Оба получили пятиминутный штраф, но вот Свечников встречу продолжить не смог из-за полученной в этом эпизоде травмы.

Ранее «Торонто» выиграл у «Бостона» и повел в серии.

НХЛ. Кубок Стэнли. Восточная конференция. 1/4 финала

«Каролина» — «Вашингтон» — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

1:0 – Фёгеле (Фолк, Макгинн) – 09:43;

2:0 – Фёгеле (Ахо, Терявяйнен) – 26:09;

3:0 – Хэмилтон (Стаал, Славин) – 31:40;

4:0 – Хэмилтон (Славин, Фёгеле) – 49:47;

5:0 – Макгинн (Стаал, Мартинук) – 55:35.