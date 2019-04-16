В Италии задержали болельщиков «Аякса» с оружием
Итальянская полиция задержала больше полусотни болельщиков голландского «Аякса», сообщает «Советский спорт».
По информации Sky Sports, органами правопорядка Турина были задержаны 54 человека, которые имели при себе оружие. Болельщики, которые приехали в Италию, чтобы поддержать голландский клуб в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против местного «Ювентуса», будут депортированы на родину.
На окраине города были остановлены автобусы в фанатами, где были найдены бронированные перчатки, каппы, различные фейерверки и дымовые шашки.
Стоит отметить, что в Амстердаме, где прошел первый матч четвертьфинала (1:1), полиции пришлось использовать водометы, а более 130 фанатов были арестованы.
Ответный матч «Ювентус» — «Аякс» состоится 16 апреля в 22.00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что Месси сможет принять участие в матче против «Манчестер Юнайтед».