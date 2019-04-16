В Италии задержали болельщиков «Аякса» с оружием

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Итальянская полиция задержала больше полусотни болельщиков голландского «Аякса», сообщает «Советский спорт».

По информации Sky Sports, органами правопорядка Турина были задержаны 54 человека, которые имели при себе оружие. Болельщики, которые приехали в Италию, чтобы поддержать голландский клуб в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против местного «Ювентуса», будут депортированы на родину.

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На окраине города были остановлены автобусы в фанатами, где были найдены бронированные перчатки, каппы, различные фейерверки и дымовые шашки.

Стоит отметить, что в Амстердаме, где прошел первый матч четвертьфинала (1:1), полиции пришлось использовать водометы, а более 130 фанатов были арестованы.

Ответный матч «Ювентус» — «Аякс» состоится 16 апреля в 22.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Месси сможет принять участие в матче против «Манчестер Юнайтед».