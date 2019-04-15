Фанаты затравили 14-летнюю пловчиху после победы над Ефимовой
Тренер пловчихи Евгении Чикуновой Юрий Маслов заявил, что после победы подопечной на чемпионате России она столкнулась с травлей в сети.
На первенстве страны она обыграла пятикратную чемпионку мира Юлию Ефимову.
«После этой победы в интернете появилось очень много отрицательных комментариев. Писали о том, что она употребляет анабол, другие таблетки. Все это очень неприятно, мы даже запретили ей пользоваться интернетом, чтобы она не расстраивалась, берегла психику», — цитирует Маслова ТАСС.
Ранее шведская лыжница пожаловалась на травлю от российских фанатов.