Фанаты затравили 14-летнюю пловчиху после победы над Ефимовой

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Тренер пловчихи Евгении Чикуновой Юрий Маслов заявил, что после победы подопечной на чемпионате России она столкнулась с травлей в сети.

На первенстве страны она обыграла пятикратную чемпионку мира Юлию Ефимову.

«После этой победы в интернете появилось очень много отрицательных комментариев. Писали о том, что она употребляет анабол, другие таблетки. Все это очень неприятно, мы даже запретили ей пользоваться интернетом, чтобы она не расстраивалась, берегла психику», — цитирует Маслова ТАСС.

Ранее шведская лыжница пожаловалась на травлю от российских фанатов.