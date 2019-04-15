Мамаев пожаловался на условия перевозки в суд
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников заявил, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев пожаловался на условия перевозки в автозаке на заседания судебных слушаний в Пресненский суд.
«Мамаев пожаловался, что транспортировка в ежедневном режиме в суд трудна даже для него. И подозреваемые, и обвиняемые регулярно жалуются в ОНК, потому что у конвойной службы в автозаках не работает вентиляция, накурено сильно, и в целом тяжело гражданам, даже, видите, профессиональной спортсмен жалуется», — цитирует Мельникова РИА «Новости».
Ранее адвокат Мамаева рассказал о влиянии суда на состояние футболиста.