Мамаев пожаловался на условия перевозки в суд

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Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников заявил, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев пожаловался на условия перевозки в автозаке на заседания судебных слушаний в Пресненский суд.

«Мамаев пожаловался, что транспортировка в ежедневном режиме в суд трудна даже для него. И подозреваемые, и обвиняемые регулярно жалуются в ОНК, потому что у конвойной службы в автозаках не работает вентиляция, накурено сильно, и в целом тяжело гражданам, даже, видите, профессиональной спортсмен жалуется», — цитирует Мельникова РИА «Новости».

Ранее адвокат Мамаева рассказал о влиянии суда на состояние футболиста.