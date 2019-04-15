Боец MMA погиб в ДТП в Москве
Боец смешанного стиля (MMA) Байли Курбанмедов погиб в ДТП, передает сайт kp.ru.
Авария произошла в ночь на 13 апреля в Москве. 19-летний водитель на иномарке, взятой в каршеринге, проехал на красный свет светофора на скорости около 100 км/ч и врезался в автомобиль Курбанмедова. Спортсмен скончался на месте. Также была госпитализирована 17-летняя пассажирка иномарки.
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Виновник ДТП был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Отмечается, что он находился в пьяном состоянии и отказывался от прохождения медицинского освидетельствования. Также стало известно, что у него нет водительских прав.
Ранее сообщалось, что главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони сбила машина.