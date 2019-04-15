Адвокат Мамаева оценил шансы на освобождение игрока из-под стражи
Адвокат Игорь Бушманов рассказал о возможности изменения меры пресечения игрокам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, передает RT.
По его словам, обстоятельства, на которые опирался суд, в корне изменились.
«Суд формально отнесся к вопросу о мере пресечения. Но теперь мы уже прошли определенный рубеж судопроизводства, а сторона обвинения проделала треть работы, могут отразиться на решение вопроса. В апелляции мы обозначили моменты начала судебного процесса, обстоятельства, которые существенным образом изменились после проведенных заседаний. Теперь даже предположить, что подсудимые смогут влиять на судопроизводство, не реально. Не говоря уже о том, что они могут скрыться, оказавшись на свободе», — сказал Бушманов.
Суд дважды продлевал арест Кокорину и Мамаеву с даты первого решения, принятого 8 октября.
Ранее адвокат Мамаева рассказал о влиянии суда на состояние футболиста.