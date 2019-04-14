Туктамышева покорила Тарасову выступлением на командном ЧМ
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова осталась довольна выступлением российской спортсменки Елизаветы Туктамышевой, которая с личным рекордом одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в Японии, передает НСН.
По словам специалиста, Туктамышева проделала огромную работу над собой.
«Она очень изменилась с начала сезона, ее катание значительно улучшилось. Она пришла в хорошую форму и, видимо, соскучилась по соревнованиям, поэтому не побоялась выйти на лед и показать максимум. Сегодня Елизавета меня покорила», — заявила Тарасова.
Также тренер отметила, что своим примером россиянка доказывает, что после двадцатилетнего возраста реально продолжать расти и оставаться популярной в этом виде спорта.
Возраст Елизаветы Туктамышевой — 22 года.