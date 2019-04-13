Глейзенгауз рассказал об уговорах Загитовой поехать на ЧМ

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Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о трудностях подготовки Алины Загитовой к победному для фигуристки чемпионату мира — 2019 в Японии, передает Sport24.

По его словам, спортсменка, которая изначально с радостью готова была выступить на соревнованиях,в какой-то момент стала сомневаться в себе.

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«Она стало много думать о лишних вещах, сомневаться в своих возможностях. Из-за этого происходили ошибки на прыжках и неудачные прокаты. Она еще больше накручивала себя и стала пропускать тренировки. Все копилось, как снежный ком», — вспомнил специалист.

Сначала россиянку пытались утешать и уговаривать поехать на турнир, но в ответ всегда слышали «нет»

«Тогда мы решили пойти от обратного, сказали, что, если не хочет, то может остаться дома. Этери Георгиевна в Москве с дочкой побудет. После этого мы поехали и выиграли», — заключил Глейхенгауз.

Ранее фигурист Никита Кацалапов предложил своей напарнице «повеселиться».