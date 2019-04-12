Тарасова похвалила Забияко и Энберта за прокат на командном ЧМ
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова высоко оценила выступление Натальи Забияко и Александра Энберта в короткой программе на командном чемпионате мира, передает «Советский спорт».
Турнир проходит в Фукуоке (Япония).
«Браво, в одни ворота выиграли! Просто здорово! Хочу поблагодарить и поздравить Петю Чернышева, который сделал эту программу. Это просто попадание в яблочко. Такое проникновение в музыку при столь сложных элементах… Они очень хорошо понимают эту музыку», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.
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За свой прокат российская пара получила 75,80 балла и заняли первое место.
Ранее Туктамышева поделилась эмоциями после проката на командном ЧМ.