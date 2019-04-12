«Спартак» применит дисциплинарные санкции к футболисту Гулиеву

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Московский «Спартак» прокомментировал инцидент с участием полузащитника Аяза Гулиева, передает «Советский спорт».

«Изучив обстоятельства произошедшего, руководство клуба приняло решение применить к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции. «Спартак» осуждает любые проявления насилия и считает подобное поведение своего игрока недопустимым», — говорится в заявлении клуба.

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11 апреля футболист пытался на своем «Мерседесе» проехать на красный свет светофора и задел на пешеходном переходе мужчину, коим оказался американец. После этого игрок «Спартака» выбежал из машины, догнал пешехода и нанес ему удар. Завязалась драка, в результате которой у пострадавшего был сломан нос.

Впоследствии Аяз извинился и пообещал возместить финансовые расходы мужчине на лечение.

Ранее суд отклонил жалобу Дмитрия Аленичева на лишение прав и штраф.