Синицина и Кацалапов взяли серебро в ритм-танце на командном ЧМ

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Сборная России занимает второе место на командном чемпионате мира после ритм-танца, сообщает ТАСС.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили на 84,57 балла, показав лучший результат в ритм-танце ща всю карьеру. Промежуточное золото завоевали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, получившие 87,31 балла. Третья строчка принадлежит американцам Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, на счету которых которых 82,86 балла.

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После ритм-танца российская команда имеет в активе 11 баллов, что является вторым результатом на соревновании. Лидирует сборной Франции, у которой на один балл больше.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию ритм-танца, а также которой программы девушек и мужчин-одиночников.

Ранее олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров назвал проблемы мужского фигурного катания в России.