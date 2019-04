Футбольный арбитр сделал предложение коллеге во время матча

Боковой арбитр четвертой футбольной лиги Румынии Мариуш Матица сделал предложение ассистентке арбитра Гьоргие Думе, передает «Советский спорт».

Во время встречи между клубами «Орадя» и «Диосиг» подошел к Думе, встал на одно колено и спросил, согласна ли она выйти за него замуж. Девушка ответила согласием.

Ранее сообщалось, что главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий встретился на ТВ с судьей Сердаром Гезюбююком, которого оскорбил после матча.

The most brilliant story of the week!!! An assistant ref asked the other assistant ref to MARRY HIM before the game! She said yes, fortunately! Romanian football is fabulous. pic.twitter.com/rfuwN3XF0m