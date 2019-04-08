Кокорина и Мамаева обязали присутствовать на всех заседаниях в суде
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев, а также другие фигуранты дела будут обязаны присутствовать на всех заседаниях в Пресненском районном суде, сообщает Sport24.
Адвокат полузащитника «горожан» Игорь Бушманов отметил, что обвиняемых обязали находиться в зале суда на предстоящем слушании 9 апреля и всех последующих.
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На данный момент футболисты находятся в СИЗО «Бутырка».
3 апреля суд продлил срок ареста Мамаеву, Кокорину и другим участникам потасовок в центре Москвы на полгода, до 25 сентября.
Ранее полузащитник «Зенита» рассказал об общении игроков с Кокориным.