«Питтсбург» без Малкина проиграл «Детройту»
«Питтсбург Пингвинз» проиграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Детройта». Из-за этого поражения «Питтсбург» не смог гарантировать себе место в плей-офф НХЛ.
Сидни Кросби, который стал автором голевой передачи единственной заброшенной шайбы «Питтсбурга», сравнялся по очкам с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин участия в матче не принял.
Ранее сообщалось, что Кучеров не помог «Тампе» обыграть «Монреаль».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Питтсбург» — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
1:0 — Бертуцци (Атанасиу, Ларкин), 10:20;
1:1 — Кессел (Кросби, Гюнцель), 19:38;
2:1 — Бертуцци (Хельм, Ларкин), 30:26;
3:1 — Манта (Ларкин, Гронек), 51:24;
4:1 — Манта (Бертуцци, Кронвалль), 58:06.