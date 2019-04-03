«Питтсбург» без Малкина проиграл «Детройту»

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«Питтсбург Пингвинз» проиграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Детройта». Из-за этого поражения «Питтсбург» не смог гарантировать себе место в плей-офф НХЛ.

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Сидни Кросби, который стал автором голевой передачи единственной заброшенной шайбы «Питтсбурга», сравнялся по очкам с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин участия в матче не принял.

Ранее сообщалось, что Кучеров не помог «Тампе» обыграть «Монреаль».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Питтсбург» — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

1:0 — Бертуцци (Атанасиу, Ларкин), 10:20;

1:1 — Кессел (Кросби, Гюнцель), 19:38;

2:1 — Бертуцци (Хельм, Ларкин), 30:26;

3:1 — Манта (Ларкин, Гронек), 51:24;

4:1 — Манта (Бертуцци, Кронвалль), 58:06.