Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтинг» Никита Кучеров признан первой звездой игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает РИА «Новости».

Форвард сделал три результативные передачи в матче с «Оттава Сенаторз» (5:2). Три набранных очка позволили россиянину стать вторым хоккеистом после канадца Джона Торнтона в XXI веке, набравшим 125 баллов за сезон в лиге.

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Второй звездой стал финский нападающий «Флорида Пантерз» Александр Барков, который отдал три паса в игре с «Вашингтон Кэпиталз» (5:3).

Канадский форвард «Торонто Мейпл Лифс» Джон Таварес замыкает тройку лидеров, забросив шайбу во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1). Благодаря данной победе «Торонто» гарантировало себе место в плей-офф НХЛ.

Ранее Тарасенко вышел на чистое пятое место по голам в истории «Сент-Луиса».