СМИ: Дзагоев летом покинет ЦСКА

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Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев покинет клуб в предстоящее трансферное окно, сообщает Sport Inside.

По информации источника, хавбек уйдет от армейцев летом в статусе свободного агента.

Руководство команды предложило спортсмену новый контракт, на условия которого он не согласился. В новом договоре значилась такая зарплата, которую получают игроки дубля.

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Отмечается, что управление столичного клуба предложило Дзагоеву проходить восстановление после травмы крестообразных связок колена, которую он получил в товарищеском матче, на свои деньги, начиная с лета этого года.

Дзагоев пополнил ряды ЦСКА осенью 2007 года. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей в составе команды и сделал одну результативную передачу.

Ранее ЦСКА упустил победу над «Уфой» в матче чемпионата России.