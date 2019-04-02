СМИ: Дзагоев летом покинет ЦСКА
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев покинет клуб в предстоящее трансферное окно, сообщает Sport Inside.
По информации источника, хавбек уйдет от армейцев летом в статусе свободного агента.
Руководство команды предложило спортсмену новый контракт, на условия которого он не согласился. В новом договоре значилась такая зарплата, которую получают игроки дубля.
Отмечается, что управление столичного клуба предложило Дзагоеву проходить восстановление после травмы крестообразных связок колена, которую он получил в товарищеском матче, на свои деньги, начиная с лета этого года.
Дзагоев пополнил ряды ЦСКА осенью 2007 года. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей в составе команды и сделал одну результативную передачу.
Ранее ЦСКА упустил победу над «Уфой» в матче чемпионата России.