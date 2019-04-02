Три передачи Кучерова помогли «Тампе» взять верх над «Оттавой»

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В рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях взял верх над «Оттавой Сенаторз», передает «Советский спорт».

Встреча закончилась со счетом 5:2.

Лидер бомбардирской гонки, россиянин Никита Кучеров сделал три голевые передачи. На счету Кучерова также показатель полезности «+3», бросок в створ и 2 минуты штрафа за 19.36 на льду.

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НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава Сенаторз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 5:2

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