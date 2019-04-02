Тутберидзе: жесткость сыграла роль в победах моих подопечных

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Известный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о своих методах работы и прокомментировала ее «жесткое» обращение с ученицами, передает «Советский спорт».

«Наверное, жесткость сыграла свою роль. Когда спортсмен уже что-то завоевал и думает, что теперь он может тренироваться по-другому, что обращаться с ним надо по-другому, начинается конфликт. Но как ты шел к медали, таким способом только и пойдешь дальше, если я начну жалеть спортсмена, ничего не получится.

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Почему я должна звать для тебя отдельного хореографа, потому что ты выиграл медаль? Ты сошел с пьедестала, и ты никто, ты должен все доказать на следующем старте. У тебя есть медаль, но это никак не поможет тебе в будущем», — отметила Тутберидзе в эфире программы «Познер» на Первом канале.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию эфира.

Ранее Евгения Медведева высказалась о соперничестве с юными ученицами Этери Тутберидзе.