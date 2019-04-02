Поветкин рассказал о своем поражении Джошуа

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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, российский боксёр Александр Поветкин поделился мыслями о поражении Энтони Джошуа, передает «Советский спорт».

«Неприятно было проиграть Джошуа. Я не ожидал, что в один момент пропущу удар, который решит исход боя. Звоночек был, когда перед этим был бой в Англии и я пропустил удар от Прайса. Руки у меня на месте не стояли, руки сильно болели на протяжении последних нескольких боев. Были осколки в руках, били по нервам.

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Начал пропускать удары, пропустил с Прайсом и пропустил с Джошуа удар, который не видел. В бою с Такамом Карлос попал в перчатку, а я — по нему. Первый удар Джошуа меня потряс, а дальше было дело техники. Я был в расплывчатом состоянии, как пьяный. Дали бы продолжить — он бы меня добил.

Джошуа — один из сильнейших. Есть ещё Уайлдер. Он мне не то чтобы враг, но он своеобразный парень, с хорошим, сильным ударом», — цитирует атлета Octagon TV.

Осенью 2018 года «Русский Витязь» проиграл британцу техническим нокаутом.

Ранее боец MMA умер после поражения нокаутом.