Три фаната получили ножевые ранения после матча «Селтика» и «Рейнджерс»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/786/12272786/Depositphotos_12139860_l-2015-pic905-895x505-39645.jpg">

Три футбольных болельщика были доставлены в больницу после поединка между «Селтиком» и «Рейнджерс», сообщает «Советский спорт».

По информации The Sun, после матча, который закончился со счетом 2:1 в пользу «Селтика», фанаты устроили массовую драку. Как сообщали очевидцы, в потасовке приняли участие около 15 человек. Также по информации свидетелей, ножевые ранения получил фанат «Селтика». Два других человека имели ранения в области шеи и спины.

Реклама

В полиции не стали называть причины драки, однако дали подтверждение тому, что три человека были отправлены в больницу по итогам потасовки. Об их состоянии пока ничего не известно.

Ранее сообщалось, что «Селтик» вырвал победу над «Рейнджерс» в главном дерби Шотландии.