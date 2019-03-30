Дубль Адриано помог «Спартаку» в большинстве обыграть «Ахмат»

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Московский «Спартак» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в столице Чеченской Республики, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Луис Адриано, также отличился Денис Глушаков. У хозяев мяч забил Беким Балай.

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На 63-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Ахмата» Андрей Семенов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» (36 очков) занимает третье место в турнирной таблице. «Ахмат» (27) располагается на девятой строчке.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур

«Ахмат» (Грозный) — «Спартак» (Москва) — 1:3

Голы: 0:1 — Адриано, 7 (пенальти); 1:1 — Балай, 9; 1:2 — Адриано, 68; 1:3 — Глушаков, 90+3.

Удаления: Семенов, 63 — нет.