Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Каролину»
«Вашингтон Кэпиталз» взял верх над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает «Советский спорт».
Встреча закончилась со счетом 4:1.
Капитан хозяев Александр Овечкин записал на свой счет победный гол и результативную передачу. Еще три раза успешно ассистировал Евгений Кузнецов.
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НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон Кэпиталз» — »Каролина Харрикейнз» — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
1:0 – Оши (Кузнецов, Хагелин) – 16:29 (5x5),
1:1 – Хэмилтон (Уильямс, Нидеррайтер) – 35:38 (5x5),
2:1 – Овечкин (Уилсон, Кузнецов) – 44:31 (5x5),
3:1 – Карлсон (Орлов, Кузнецов) – 51:16 (5x5),
4:1 – Бекстрем (Овечкин, Карлсон) – 57:33 (en).
Ранее New York Times высмеяла встречу россиянина Овечкина с Трампом.