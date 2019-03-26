УЕФА открыл дело из-за расистского скандала на матче Черногория — Англия

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело по итогам матча второго тура отборочного этапа чемпионата Европы между сборными Черногории и Англии, сообщает «Советский спорт».

После встречи футболисты английской сборной заявили, что фанаты команды Черногории выкрикивали расистские оскорбления.

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Также УЕФА рассмотрит использование болельщиками пиротехники, бросание предметов, беспорядки на стадионе и блокировку лестничных пролетов на арене в Подгорице.

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу английской команды. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о расистских выкриках в матче с Черногорией.