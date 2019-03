Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о решении завершить карьеру, сообщает «Советский спорт».

«Я решил завершить карьеру в смешанных боевых искусствах. Желаю всем моим старым коллегам успехов в соревнованиях», — написал боец в твиттере.

Макгрегор являлся чемпионом UFC в полулегком и легком весе. Всего он провел 25 поединков в смешанных единоборствах, в которых одержал 21 победу (18 досрочно) и потерпев четыре поражения. Ирландец является первым бойцом в истории UFC, который одновременно завоевал два титула в разных весовых категориях.

Также он провел поединок по правилам бокса против американца Флойда Мэйвезера.

В последнем своем поединке в UFC ирландец проиграл в четвертом раунде удушающим приемом россиянину Хабибу Нармагомедову.

Ранее Макгрегор назвал условие для реванша с Альдо.

Hey guys quick announcement, I've decided to retire from the sport formally known as "Mixed Martial Art" today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas!