Вяльбе объяснила спад призера Олимпиады Спицова

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер сборной страны Елена Вяльбе объяснила спад трехкратного призера Олимпиады Дениса Спицова в нынешнем сезоне, передает газета «Известия».

Также она высказалась о не лучшем выступлении серебряного призера эстафеты в Корее Алексея Червоткина.

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«Проблем со здоровьем у Спицова не было. Сам он считает, что ЧМ и сезон в целом были провальными. Он пару раз заезжал в шестерку, пару раз был на пьедестале. Но это точно не его результаты. Денис хочет проанализировать свои ошибки и понять причины спада. Возможно, он летом перебрал с физической подготовкой — будем разбираться. Но в целом ничего страшного не произошло. Спортсмен молод — он еще покажет результат и возьмет свое.

То же самое могу сказать и про Червоткина. Алексей способен на большее, но у него есть проблемы со здоровьем. Сейчас начнем поиски врача, который будет способен ему помочь. Похоронить спортсменов легко. Тяжело их сохранить лет на шесть-восемь, а в идеале — на десять лет. Чтобы они всё это время были на пике», — заявила Вяльбе.

Ранее сообщалось, что Большунову и Непряевой пророчат большое будущее в лыжных гонках.